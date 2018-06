Les bistrots, un patrimoine mondial ?

La capitale compte encore près d'un millier de bistrots. C'est un symbole de la vie parisienne comme la tour Eiffel ou les Champs-Élysées. C'est également un lieu d'échanges où on refait le monde, en parlant football ou politique, autour d'un café ou d'un verre. Mais certains disparaissent, remplacés par des fast-foods. Alors pour conserver leur authenticité, certains bistrotiers se sont mobilisés pour qu'ils soient inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Les réponses sont attendues en 2020.



