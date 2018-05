Les Borméens fiers d'accueillir le couple présidentiel

Emmanuel et Brigitte Macron ont choisi de passer le week-end du 12 et 13 mai 2018 au fort de Brégançon, dans le Var. La présence du couple présidentiel dans leur ville fait la fierté des Borméens qui espèrent les rencontrer. Dans le centre-ville de Bormes-les-Mimosas, les commerçants comptent même bénéficier de quelques retombées économiques.



