Les bougainvilliers sont en fleur

Exubérant, le bougainvillier donne à la Côte d'Azur des allures de Pacifique Sud. Son nom est dû à l'explorateur français Antoine de Bougainville qui le découvrit en Amérique du Sud au XVIIIème siècle. Cette plante tropicale a trouvé sur les bords de la Méditerranée la chaleur nécessaire pour s'épanouir. Et quand elle fleurit, elle illumine les murs des maisons.



