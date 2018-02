Les boules à neige ont toujours la cote

Elles ne sont plus que deux entreprises françaises à fabriquer les fameuses boules à neige. Parmi elles, la petite entreprise Bruot, avec seulement 10 salariés dans son atelier, connaît un franc succès. Car dans un secteur de production largement concurrencé par les Chinois, les boules à neige "made in France" résistent et sont plus "tendance" que jamais. Elles figurent parmi les souvenirs de vacances les plus prisés par les touristes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.