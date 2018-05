Les bus sont gratuits à Villeneuve-sur-Lot

Dans le but d'inciter les habitants à délaisser leur voiture le plus souvent possible, les bus sont totalement gratuits à Villeneuve-sur-Lot. Cette initiative, qui a entraîné l'augmentation du nombre de voyageurs, est également un bon moyen de favoriser l’accès vers le centre-ville. Sur les cinq lignes de la ville, 15% de fréquentations en plus ont été enregistrées.



