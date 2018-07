Les cafés et restaurants en bord de mer manquent de saisonniers

De plus en plus de jeunes renoncent à chercher un job d'été. Les horaires contraignants et la cherté des loyers en sont les principales causes. Pour les restaurateurs, cette situation entraîne un manque de main-d’œuvre et une perte de chiffre d'affaires. D'ailleurs, ils sont nombreux à être à la recherche de saisonniers.



