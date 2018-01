Pas de caméras obligatoires dans les abattoirs : "La loi a été expurgée de l'essentiel, c'est dramatique"

Mais alors, comment expliquer ce recul soudain du gouvernement ? Tous en sont réduits à des supputations. Evoquent des "lobbys très puissants" de la filière viande, des "personnes bien placées dans les abattoirs qui n’ont pas envie". "Il y a peut-être une volonté d’alléger la pression vécue par la filière, car il y a une vraie tension sur tout ce qui est accueil de nouvelles normes", estime Pierre Pauchet. "Mais le problème est que les consommateurs n’ont plus confiance dans la filière viande et encore moins dans l’abattage. Il et dommage d’enterrer les éléments qui peuvent donner de la transparence au sujet." "On aurait tout intérêt à montrer qu’il n’y a plus d’opacité", abonde Sébastien Arsac. "Mais les abattoirs réagissent d’une mauvaise manière, celle de la vieille école qui consiste à dire 'on va continuer à être entre les murs entre nous', plutôt que reconnaître qu’il y a un problème, le prendre en compte et avancer." Pour lui, la position n'est pas tenable sur le long-terme : "Il y a une évolution sur les modes de consommation. Au Royaume-Uni par exemple, les caméras sont obligatoires." Certains abattoirs français ont d’ailleurs déjà choisi de s’équiper, souvent animés par des raisons commerciales, leur permettant d’exporter.





Reste que les défenseurs des caméras n'ont pas encore dit leur dernier mot. Sur le plan politique, le député Olivier Falorni a prévu de déposer un amendement reprenant les mêmes termes que le projet adopté en première lecture (voir son interview par LCI). Et les associations vont continuer la mobilisation tous azimuts. "On va repartir à zéro avec les députés", explique Reha Hutin. "La protection animale, c’est ça : après de longs combats, on arrive à quelque chose, et ça retombe. On doit à nouveau ressortir nos images choc." Car les associations ont leurs armes : le scandale, l’opinion publique, la forces des pétitions et des réseaux sociaux. Même si du coup, les associations en reviennent à leur rôle de lanceur d’alerte, de révélateur. Sébastien Arsac en soupire presque. "Ces vidéos... C’est compliqué, car on n’a pas accès aux lieux. Il faut compter sur des personnes, des gens qui veulent témoigner. On prend des risques, et on se retrouve dans une position délicate de se mettre dans l’illégalité, juste pour montrer ce qu’il se passe." Mais tous le constatent : pas à pas, la cause animale progresse. "Il y a une très grande sensibilité dans l’opinion publique sur le sujet", constate Reha Hutin. "On a vraiment fait un bond dans l’opinion publique. C’est quelque chose qui intéresse", abonde Sébastien Arsac.