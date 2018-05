Les campings cassent les prix pour les jours fériés de mai

Un camping dans l'Hérault propose aux vacanciers des tarifs de basse saison pour pouvoir se détendre avant l'été. Les prix peuvent descendre jusqu'à quatre fois moins cher qu'en période estivale et font grimper le taux de remplissage à 80%. Un bonus pour ces touristes qui, parfois, viennent de loin.



