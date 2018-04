Les candidats au baccalauréat commencent leurs révisions

Le compte à rebours a commencé pour les candidats au baccalauréat 2018. Les écrits vont débuter le lundi 18 juin avec l'épreuve de philosophie. Pour obtenir ce diplôme, certains élèves ont décidé de ne pas partir en vacances de printemps et de réviser dans des centres de soutien scolaire. D'autres étudiants choisissent d'aller dans des médiathèques pour apprendre leurs leçons ou pour faire des mises au point.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.