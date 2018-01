Les cannes de Cogolin font vibrer le monde musical

Ce sont de longues tiges semblables à des roseaux qui sont à l'origine du son mélodieux de certains instruments à vent. La matière première est la canne de Provence, qui est récoltée à quelques mètres de la fabrique de Cogolin. Ces cannes qui peuvent atteindre quatre mètres de haut sont coupées en hiver. A chaque diamètre et à chaque partie de ce bambou correspond un instrument. Sa découpe est un travail de haute précision qui nécessite de nombreuses étapes. Une vingtaine d'employés produisent 4 000 anches par jour.



