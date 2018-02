Les chauffeurs de VTC revendiquent un meilleur salaire

Des syndicats de chauffeurs de VTC ont à nouveau manifesté le matin du samedi 17 février et ont bloqué les routes aux abords de certaines grandes villes. Ils ont dénoncé leur faible salaire qui est de 1 380 euros par mois en moyenne. Ils revendiquent une tarification de 12 euros la course au minimum. Une demande qui met en difficulté les plateformes de VTC, notamment Uber.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.