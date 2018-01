Les chefs disent à adieu à Paul Bocuse

Ce vendredi 26 janvier 2018, une centaine de chefs venues des quatre coins du monde et de nombreux Lyonnais ont bravé la pluie pour assistés aux obsèques de Paul Bocuse. Émus, ils se sont rassemblés pour faire leurs adieux à ce cuisinier hors du commun. Paul Bocuse s'est éteint le samedi 20 janvier à l'âge de 91 ans.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.