Les commerces ambulants ont la cote à Sournia

A Sournia dans les Pyrénées-Orientales, les habitants bénéficient d'une épicerie et d'un boulanger ambulants. Dans ce département, Jean Libes, un commerçant très connu des Sourniannais, sillonne chaque jour des dizaines de villages. Quelle que soit la saison, il essaie toujours d'assurer sa livraison pour satisfaire sa clientèle.



