Les communes fixent désormais le montant des amendes de stationnement

Dans le centre-ville à Nevers, les trois quarts des espaces de stationnement sont désormais gratuits pour une durée de deux heures d'affilée. Et ce, pour redynamiser le commerce du centre-ville. La mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Et si le temps réglementaire du stationnement gratuit n'est pas respecté, les automobilistes seront sanctionnés.



