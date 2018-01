Les conducteurs en ont assez d'être exploités

Le passage à la pompe n'est pas une partie de plaisir pour un automobiliste. C'est particulièrement le cas depuis plusieurs semaines où le prix du carburant n'a cessé d'augmenter. En 2018, rouler en voiture n'a jamais coûté aussi cher : revue à la hausse des tarifs des autoroutes et des contrôles techniques, et revue à la baisse de la limitation de vitesse. Ras-le-bol d'être pris pour des "vaches à lait", une grève a été menée par 400 automobilistes dans les Landes.



