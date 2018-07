Les criques secrètes de la Côte d'Azur, un lieu à découvrir

Dans le Var, sur le massif de l'Esterel, il existe de petites criques, inconnues de la foule estivale où certains vacanciers aiment s'y rendre. Avec un paysage à couper le souffle et des côtes sauvages où les criquets chantent incessamment, les roches rouges de l'Esterel ne sont accessibles qu'à pied. Des curieux viennent des quatre coins du pays pour profiter du paysage mais aussi des fonds marins, riches en biodiversité.



