Les crues mémorables du mois de juin

A Breteuil dans l'Eure, des torrents d'eau et de boue se sont déversés sur les routes de la ville ce mardi dans la matinée. Si on revient dans le passé, c'est toujours le mois de juin qui a été marqué par les crues les plus mémorables. En 1856, le Rhône et la Loire sont sortis de leur lit, dévastant des villes entières et poussant Napoléon III à se déplacer en embarcation pour inspecter les dégâts. Quelles sont les autres inondations catastrophiques de l'histoire ? Quid des mesures prises ?



