Les cyclistes maîtrisent-ils le code de la route à vélo ?

Pendant les vacances d'été, de nombreuses personnes décident de se déplacer à vélo. Cependant, la période estivale est celle où l'on recense le plus d'accident touchant les cyclistes. Rares sont ceux qui maîtrisent le code de la route des vélos. Les cyclistes connaissent-ils les panneaux de signalisation ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.