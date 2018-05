La date du début du ramadan 2018 a été annoncée

Chaque année, les dates de début et de fin du ramadan donnent lieu à interrogations et débats. Le mois de jeûne, qui s’était ouvert le 27 mai l’an dernier, va débuter le jeudi 17 mai et se terminer un mois plus tard, à la mi-juin donc, avec la fête de l'Aïd-al-Fitr (ou rupture du jeûne), a annoncé le Conseil français du culte musulman.