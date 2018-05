Les dauphins victimes de la pêche

Derrière les cartes postales se cache une triste réalité. En effet, à cause de certaines techniques de pêche, il y a encore des dauphins capturés accidentellement. Ils sont pris dans des filets destinés à d'autres poissons. En 2017, entre 4 000 et 10 000 dauphins seraient morts dans ces circonstances sur la côte atlantique.



