Les députés rendent les "doggy-bags" obligatoires dans les restaurants

Chaque année, en moyenne, 21 kilos de nourriture par personne sont jetés dans la restauration collective et commerciale. À domicile, la moyenne grimpe à 29 kilos par an et par personne. Pour enrayer ce gaspillage, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) avait déjà proposé en 2014 à ses adhérents de faire la promotion des "doggy-bags", avec un succès très relatif. Seulement une dizaine de milliers avaient été distribués.





Pour de nombreuses raisons, les clients n'avaient pas été séduits : "pas dans la culture française", "pas la même taille de portions qu'aux Etats-Unis" ou la peur de passer pour un "radin". Les mentalités vont-elles changer plus facilement en rendant le dispositif obligatoire ? Réponse en 2021, si l'amendement est conservé par le Sénat.