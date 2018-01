Les deux photographes stars, Mario Testino et Bruce Weber accusés de harcèlement et agression sexuelle

Dans le New York Times, il raconte notamment que lors d'une séance photo, le célèbre photographe aurait demandé à toute son équipe de sortir de la pièce pour se retrouver seul avec lui et se serait alors jeté sur lui. "Je suis la fille, tu es le garçon", aurait dit le photographe au mannequin, qui explique l'avoir écarté avant de quitter les lieux.





Une histoire similaire à celle racontée par Hugo Tillman, un ancien assistant du photographe. Lui raconte qu'après un dîner, Testino l'aurait attrapé dans la rue pour tenter de l'embrasser et qu'une autre fois, tous deux se sont retrouvés dans la chambre d'hôtel de Testino où ce dernier aurait exigé que son assistant lui roule un joint. "Il l'a ensuite jeté sur le lit, tenté de grimpé sur lui, en bloquant ses bras. C'est alors que le frère de Testino est entré dans la pièce et a fait partir Hugo Tillman", peut-on lire dans le New York Times. Un autre ancien assistant, Roman Barrett, assure que Mario Testino s'est frotté sur sa jambe et s'est masturbé devant lui. "Le harcèlement sexuel était une réalité constante", résume-t-il.





Un autre modèle masculin, Jason Fedele raconte lui : "Si vous vouliez travailler avec Testino, vous deviez faire une séance photo de nu au Chateau Marmont", dit-il. "Tout le monde savait et c'était quelque chose qui pouvait faire exploser votre carrière", dit-il. Thomas Hargreave, producteur photo a témoigné lui aussi, indiquant qu'à plusieurs reprises entre 2008 et 2016, il a vu Testino toucher le sexe de nombreuses personnes. "Pour lui, c'était une blague mais ce n'était pas drôle. Les mecs ne savaient pas comment réagir, ils me regardaient se demandait 'mais qu'est-ce-qu'il se passe? Comment dois-je réagir?', C'était terrible", dit-il. "Je raconte cela maintenant car il faut que cela cesse", demande-t-il.