Les discothèques refermées 4 semaines : "complètement disproportionné", réagit le monde de la nuit

Le virus circule beaucoup chez les jeunes et le port du masque en discothèque est difficile à appliquer, justifiait quelques instants plus tôt le Premier ministre, Jean Castex. Au micro du 20H de TF1, certains gérants ont rapidement réagi : "Pour être totalement franc avec vous, on a essayé de faire respecter. À chaque fois, les deux premières heures de nos ouvertures, on essayait de dire aux gens de porter le masque. Au vu de tout ça, c’est compliqué de faire respecter", explique Nicolas Ishac, qui tient la discothèque La Dérive, à Lille.

Thierry Fontaine, président de l’organisation professionnelle Umih Nuit, s’est pour sa part dit "scandalisé". "On n’évoque pas une jauge, on évoque carrément la fermeture. On trouve ça complètement disproportionné", peste-t-il dans le reportage en tête de cet article. "Vu qu’on n’a pas - excusez-moi du terme – les couilles de forcer les gens à la vaccination, et bien on va nous fermer", a-t-il ajouté à l’AFP.

"Encore une fois, on ne renforce rien dans aucun autre métier, bien entendu. Tout va bien ailleurs ! On ne prend aucune autre mesure, mais on ferme les discothèques", a-t-il déploré. "Et on nous sort 'j’ai demandé à Bruno Le Maire de vous aider’. On va vous donner trois francs six sous… Quand vous enlevez la plus grosse période de l’année, c’est un manque de courage politique", s’est-il emporté. "On nous supprime le Nouvel An… Dans tous les restos ça va danser", a-t-il conclu.