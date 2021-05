Les données de 4,5 millions passagers de la compagnie Air India volées par des hackers

Mi-mai, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, consultée par le gouvernement sur le sujet du certificat sanitaire, avait souligné que le dispositif devrait intégrer un certain nombre de garanties afin de limiter autant que possible la divulgation et la conservation d’informations privées. "Compte tenu de son caractère sensible et inédit, la loi et le règlement devront préciser les modalités concrètes de ce dispositif (finalités, nature des lieux concernés, personnes autorisées à vérifier les preuves, etc.) ainsi que les garanties nécessaires pour éviter tout risque d’atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles (absence de conservation des données dans le cadre du processus de vérification, absence de possibilité de réutilisation des données à d’autres fins, etc.)" écrivait-elle.