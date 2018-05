Les dossiers sont examinés lundi : entre expulsions ou discussions, où en est-on sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ?

L’Acipa (Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes) avait, elle aussi, pris ses distances. Lors des expulsions, Julien Durand, autre leader historique, avait pris la parole pour "supplier les occupants de ne pas basculer dans un engrenage de violence". "Certains paysans sont pris en otage par la ZAD. Cela devient du n’importe quoi", dénonçait-il. L’Acipa a d’ailleurs pris la décision début mai d’ajourner le traditionnel rassemblement d’été, prévu les 7 et 8 juillet prochains pour fêter ette fois la victoire de la lutte anti-aéroport. "Force est de constater que depuis plusieurs semaines, le climat s’est beaucoup dégradé sur la zone", indique le communiqué, rappelant cependant que l'organisation "soutient la mise en place des différents projets agricoles et autres sur la zone et s’investit dans la délégation de négociation avec la préfecture depuis des mois".





L’Acipa et plusieurs collectifs ont d’ailleurs lancé un appel à se mobiliser lundi prochain, à 13h à Nantes, au moment de la tenue du comité de pilotage en préfecture. "Un dialogue a repris entre le mouvement et la préfecture après le dépôt collectif d’un dossier présentant plusieurs dizaines de projets agricoles, artisanaux, sociaux, ou culturel", indique le document. "Mais la trêve apparaît extrêmement fragile : des centaines de gendarmes sont toujours déployés sur le bocage, maintenant une pression quotidienne et mettant à mal la possibilité de mettre en oeuvre les travaux agricoles en plein début de saison." Par ce rassemblement, ils veulent signifier "le refus de toute tentative d’expulsion", et "apporter un soutien aux différents projets présentés."