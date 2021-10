Les enfants ont-ils besoin d'un pass sanitaire pour partir en colonie de vacances ? Le 20H vous répond

En revanche, pour les transports ou certaines activités, les enfants de plus de 12 ans peuvent effectivement avoir besoin d’un pass sanitaire. Par exemple s’ils prennent le TGV. Ou encore s’ils font une sortie au musée et qu’ils sont mélangés avec des visiteurs extérieurs.

Une carte d’identité est-elle suffisante pour aller à Londres ?

Non, plus depuis le 1er octobre. Vous devez désormais présenter un passeport à la douane. C’est vrai pour tous les voyageurs français, qu’ils soient majeurs ou mineurs. Si vous restez plus de six mois sur place, pour travailler ou pour étudier par exemple, vous devez impérativement avoir un visa. Vous pouvez vérifier sur cette plateforme si la nature de votre séjour nécessite un visa.

C’est une conséquence du Brexit. Les Français ne sont donc pas les seuls concernés. Ça s’applique en fait à tous les voyageurs européens. Et ça s’ajoute aux formalités sanitaires liées au Covid-19. Là aussi, les règles ont changé début octobre. Si vous êtes vacciné, vous n’avez plus besoin de prévoir un test négatif de moins de 72 heures en plus de votre certificat de vaccination. En revanche, vous devez toujours vous faire tester sur place deux jours après votre arrivée sur le territoire.