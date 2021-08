Les enseignants percevront jusqu'à "57 euros net par mois" en plus en 2022

Selon des syndicats enseignants interrogés par l'AFP, 58% d'entre eux seront concernés par cette augmentation de salaire. Plus précisément, il s'agit d'"une augmentation allant de 57 euros net mensuels pour les néo-titulaires ayant une à deux années d'ancienneté à 29 euros nets par mois pour les enseignants ayant de 14 à 22 années de carrière", selon le Snalc (secondaire), le Snes-FSU et le Se-Unsa.

Cette hausse des salaires des professeurs est une conséquence directe de la tenue du "Grenelle de l'éducation" , durant lequel divers ateliers se sont tenus pendant trois mois dans l'objectif de "réfléchir aux modernisations de l'éducation nationale". D'autant plus les salaires des enseignants français sont inférieurs de 7% en début de carrière à la moyenne des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Une première hausse de 500 millions d'euros du budget avait eu lieu en 2021. Avec des premières augmentations de salaires perçues fin mai, une prime mensuelle de 36 euros net par mois pour des professeurs ayant entre 11 et 15 ans d'ancienneté, à 100 euros nets mensuels pour les nouveaux titulaires, avait été acté. Jean-Michel Blanquer avait alors affiché l'objectif "d'arriver le plus vite possible à 2.000 euros net par mois pour les professeurs les plus jeunes".