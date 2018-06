Les Etats-Unis font leur entrée dans un classement des pays les plus dangereux pour les femmes

Il est des pays où vivre, pour les femmes, est plus difficile que d'autres. Pour preuve cette étude publiée cette année par la Fondation Thomson Reuters, la deuxième du genre. En 2011 déjà, les experts de cette fondation avaient déterminé les cinq pays au monde les plus dangereux pour les femmes. Il s'agissait alors de l'Afghanistan, la République démocratique du Congo, le Pakistan, l'Inde et la Somalie.





"Cette année on a voulu voir si la situation avait changé", explique la fondation, détaillant les six critères retenus pour établir le classement. "Nous voulions savoir si des choses avaient été faites pour réduire les risques liés au fait d'être femme, concernant spécifiquement la santé, l'accès aux ressources économiques, les pratiques culturelles, la violence sexuelle, la violence non sexuelle et le trafic humain". Les experts ont ainsi étendu cette année leurs recherches à dix pays.