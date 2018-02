Les étudiants français se tournent davantage vers la Suisse pour leurs formations professionnelles

L'Ecole hôtelière de Lausanne, en Suisse, fait partie des meilleurs établissements de formation au monde. On y compte 114 nationalités et les Français y sont fortement représentés. Sur 2 800 élèves, 800 sont de nationalité française. Les étudiants ont le choix entre un cursus français et international. En moyenne, ils doivent débourser 135 000 euros pour quatre années d'étude, presque trois fois plus cher qu'en France. Et pourtant, comme Breandan Ritaine, ils n'hésitent pas à investir car l'école bénéficie d'une réputation solide. Bien que le quotidien y est onéreux, l'accès à l'emploi en Suisse est hors-norme. Une fois diplômés, neuf étudiants sur dix trouvent un travail dans les six mois.



