Les examens à Arcueil, annulés pour cause de manifestation

Les étudiants de Nanterre devaient passer leurs examens au centre d'Arcueil vendredi et samedi. Mais les bloqueurs, opposés à la réforme de l'université, sont venus, eux aussi. Finalement, après l'échauffourée entre les manifestants et les policiers, les examens ont dû être annulés, provoquant la déception chez ceux qui voulaient les passer.



