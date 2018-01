Pour Christiane Taubira, il est temps que les hommes "fassent l’expérience de la minorité" dans l'exercice du pouvoir

Interrogée sur la place des campagnes #MeToo et #BalanceTonPorc dans ce processus de mettre fin à une certaine idée du "pouvoir" masculin, elle a salué ces initiatives et souhaité que les femmes se sentent encore plus protégées et soutenues dans la lutte contre le harcèlement sexuel. Concernant les critiques à propos du climat de délation que le phénomène peut engendrer, l’ancienne ministre répond : "il y a sûrement dans le mouvement #MeToo de la délation, des abus, des fantasmes. Qu’on les trouve et qu’on les dénonce. Mais ne remplaçons pas l’évènement par sa marge et ne discréditons pas tout un moment essentiel de la lutte des femmes pour leur citoyenneté, pour leur égalité dans l’espace public, à cause de la marge".