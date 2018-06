Les femmes ne veulent plus être "indignes" de pratiquer le sumo

La scène se passe en avril dernier. Avant un combat un maire fait un malaise cardiaque sur le dohyo, le ring des sumos. Des femmes et des hommes se précipitent pour l’aider, on les voit en plein massage cardiaque. Parmi eux, une infirmière. Mais dans le haut-parleur un homme hurle : "les femmes doivent quitter le ring !" Et ces dernières, y compris l'infirmière, finissent pas descendre du ring.





Car le ring est considéré comme un lieu sacré et les femmes, jugées "impures", ne peuvent pas y accéder, selon la tradition. Aujourd’hui beaucoup de voix s’élèvent pour faire évoluer les mentalités face à ce sport qui, au Japon, est plus qu’un sport. Depuis 2000 ans, le sumo fait parti des nombreux rituels du shintoïsme, religion originelle du Japon et les sumo sont eux-mêmes considérés comme des demi-dieux.