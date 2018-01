Les fleurs sont de retour en Dordogne

Depuis quelques jours à Bergerac, la douceur renaît avec les jonquilles, les pervenches ou encore les camélias qui fleurissent. Le soleil est de retour et l'hiver est en train de partir. Dans les jardins de la ville, certains travaux ont pris de l'avance. Néanmoins, les fleurs un peu trop précoces risquent un coup de gel tardif.



