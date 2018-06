Les Français rendent un dernier hommage à Antoine et Simone Veil avant leur entrée au Panthéon

Le 30 juin 2017, les Français ont appris le décès de Simone Veil. Un an après, elle et son mari Antoine vont rejoindre l'histoire et tous les grands hommes au Panthéon. Mais avant le transfert de leurs dépouilles ce dimanche 1er juillet, place à un dernier hommage au cœur de la crypte du Mémorial de la Shoah à Paris. De rescapée d'Auschwitz à première présidente du Parlement européen, Simone Veil a touché le cœur de milliers de personnes. Son combat, son engagement sans faille, son courage et sa persévérance ont fait d'elle une personnalité admirée et respectée.



