Les fuites d'eau représentent un gaspillage coûteux pour nos communes

Intéressons-nous à la gestion de l'eau potable. En France, 20% de l'eau potable se perd quotidiennement dans des canalisations défectueuses. Au final, l'accumulation de ces petites pertes équivaut à cent piscines olympiques. Une quantité considérable qui s'évapore dans la nature. Dans la foulée, colmater les fuites et remplacer les tuyaux défectueux n'est pas si facile.



