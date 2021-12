Les gens du voyage dénoncent l'amende forfaitaire "discriminatoire" qui les vise

Une mesure inégalitaire voire illégale ? Les représentants des gens du voyage sont montés au créneau lundi contre l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour occupation illicite de terrain, qu'ils taxent de "discriminatoire". Expérimentée à Rennes, Créteil, Foix, Lille, Marseille et Reims, cette amende punit de 500 euros l'installation illicite sur le terrain d'autrui. Son montant est minoré à 400 euros et majorée à 1.000 euros, selon le délai dans lequel elle est payée.

Ce nouveau durcissement de la réglementation déchaîne d'autant plus les passions que de nombreux départements n'ont toujours pas rempli leurs obligations en termes d'aires d'accueil (loi Besson de juillet 2000). "Nous sommes Français, on vit dans notre pays et on subit des discriminations dans tous les sens, en permanence", s'emporte Milo Delage, président de l’association France Liberté Voyage, qui se dit "scandalisé". "On va se battre dans les années à venir. On va faire de grosses manifestations si ça prend une mauvaise tournure pour nous", prévient-il.