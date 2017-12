Les Gets : le Père Noël fait son apparition dans un cortège de feu

Passer Noël en montagne est une expérience magique. C'est d'autant plus spectaculaire quand à 1 200 mètres d'altitude sous une pluie d'étoiles, le Père Noël débarque dans un cortège de feu. Aux Gets, en Haute-Savoie, petits et grands ont vécu un rêve blanc inoubliable dans la lumière des neiges.



