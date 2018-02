Les habitants de l'Ain se cherchent un nom

À partir du samedi 10 février et jusqu'au 10 avril, les habitants de l'Ain sont invités à se choisir un nom. À Bourg-en-Bresse, la question ne laisse personne indifférent. D'ailleurs, les propositions, même les plus farfelues, fusent. Ce vendredi 9 février, un comité de parrainage va proposer trois noms.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.