Les habitants de l'Orne sont habitués au grand froid hivernal

Le Soleil commence à revenir. Dans l'Orne, comme dans toute la France, l'hiver est très rude. Les habitants sont habitués et personne ne s'en plaint. Les maraîchers continuent de vendre leurs fruits de bon matin au marché. Pour tenir, il faut rester bien au chaud et boire des boissons chaudes à volonté.



