Les Halles centrales de Paris

Le 28 juin 1971, la ville de Paris avait confirmé la démolition des Halles centrales datant du XIIe siècle, victimes de l'encombrement et du manque d'hygiène. Ce marché au cœur de la capitale, également appelé "ventre de Paris", a subi un certain nombre d'aménagements et d'évolutions tout au long de l'Histoire. Au XIXe siècle, l'architecte Victor Baltard s'est notamment lancé dans une vaste opération de modernisation en construisant les fameux pavillons, d'où l'appellation "Les Halles Baltard". Que sont elles devenues ? Quid du déplacement des politiques sur les lieux ?



Ce jeudi 28 juin 2018, Julien Arnaud, dans sa chronique "La boîte à archives", nous parle des Halles de Paris. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 28/06/2018 présentée par Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.