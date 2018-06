Les hirondelles sont de moins en moins nombreuses

Après un hiver en Afrique de l’Ouest, les hirondelles reviennent en France pour se reproduire. Mais on en voit de moins en moins. Et dans les campagnes, le nombre d’hirondelles rustiques a baissé de plus de la moitié en 30 ans. Pour cause, leurs nids sont souvent détruits car elles sont jugées trop bruyantes et trop salissantes. Comme tous ceux de leur espèce, elles rencontrent des difficultés à trouver des lieux où se reproduire et à se nourrir.



