Notre espérance de vie indexée sur nos revenus ? Découvrez quelle est la vôtre avec le tableau de l'Insee

Le premier enseignement est que les plus riches ont une espérance de vie beaucoup plus importante que les plus modestes : l'écart est de 13 ans pour les hommes et de 8 ans pour les femmes. Pour la période 2012-2016, l'espérance de vie à la naissance des hommes parmi les 5% les plus aisées (avec en moyenne 5.800 euros par mois) est de 84,4 ans. Parmi les 5% les plus modestes (environ 470 euros par mois), les hommes ont une espérance de vie de 71,7 ans. Ce qui fait pour les hommes les plus aisés une différence de 13 ans avec les plus modestes. Chez les femmes, cet écart est réduit à 8 ans. L’espérance de vie à la naissance des femmes parmi les 5% les plus aisées atteint 88,3 ans, contre 80,0 ans parmi les 5% les plus modestes.





Pourquoi ? Tout d'abord, les difficultés financières peuvent limiter l’accès aux soins. D’après l’enquête Santé et protection sociale de 2014, 11% des adultes parmi les 20% les plus modestes disent avoir renoncé à consulter un médecin au cours des 12 derniers mois pour des raisons financières. Les cadres au niveau de vie plus élevé sont aussi moins exposés aux risques professionnels (accidents, maladies, exposition à des produits toxiques).