Les hôpitaux publics sont trop endettés

Un hôpital sur trois est trop endetté. Telle est la constatation qu'a publiée la cour des comptes dans la semaine du 5 février. L'hôpital de Longué-Jumelles, en Maine-et-Loire en est l'exemple. Une mauvaise gestion en est la principale cause. Face à cela, l'agence régionale de santé doit constamment intervenir financièrement pour que l'établissement fonctionne. Les nouveaux dirigeants, désignés depuis janvier 2016, se démènent pour trouver un plan d'action efficace. Pour les contribuables, c'est le ras-le-bol car ce sont eux qui devront payer pour combler ce déficit.



