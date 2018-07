Les images de l'éclipse lunaire du 27 juillet 2018

L'éclipse totale de Lune la plus longue du siècle a eu lieu le soir du 27 juillet 2018. Un événement qui a fait rougir notre satellite et qui a ébloui les spectateurs dans le monde entier. Malheureusement, les Franciliens n'ont pas pu vraiment apprécier le spectacle à cause des orages qui ont frappé la région. Admirez les plus belles images de cette éclipse lunaire en attendant la prochaine, en 2035.



