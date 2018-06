Les intempéries ont causé d'importants dégâts à Hattstatt

Des trompes d'eaux se sont abattues sur Hattstatt dans la nuit du 12 juin 2018. La rue principale s'est transformée en rivière et une partie du village a été inondée. L'eau a ruisselé des collines et a causé d'importants dégâts dans les rues et les habitations. Ce 13 juin 2018, les habitants, toujours sous le choc, ont commencé le nettoyage.



