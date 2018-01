Les intempéries ont endommagé les remparts de Saint-Malo

La plupart des dégâts ont été causés par le vent et les grandes marées. A Saint-Malo, les intempéries n'ont pas épargné les remparts de la Cité corsaire. Des pierres de 200 à 300 kg scellées depuis des siècles ont été arrachées. Le maire a dû faire des travaux d'urgence à marée basse. Pour réparer ce monument historique, il a demandé de placer la ville en état de catastrophe naturelle.



