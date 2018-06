Les intempéries perturbent les producteurs de fruits

A Chamalières, les consommateurs et les vendeurs constatent une nette différence sur les récoltes de cette saison. Les orages successives ont effectivement rendu les fruits moins bons comme c'est le cas des cerises. Elle sont moins sucrées, trop gorgées d'eau et s'éclatent très facilement. Afin de préserver leur état, les commerçants recommandent de les mettre au frigo, une fois arrivée à domicile.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.