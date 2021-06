Les "invisibles" appellent à manifester pour interdire les licenciements, le 19 juin

Les syndicats mettent en avant l es suppressions de postes dans de nombreuses entreprises, publiques comme privées. "Le but ultime, c'est de regrouper toutes les forces. On a des postiers, des salariés de Monoprix, des agents de voyages, des camarades de la culture, des services à la personne...", a revendiqué Djaffar Razkallah, secrétaire général CGT chez le voyagiste TUI France.

Parmi les participants au mouvement, on compte plusieurs corps issus d’institutions qui ont annoncé des plans sociaux. Ce sera le cas de la Poste, la Banque de France, la santé ou le ministère du Travail. "La fusion des hôpitaux Beaujon et Bichat pour créer un grand site à Saint-Ouen va supprimer 300 lits. Derrière, des postes seront supprimés. Pour limiter les dépenses publiques, on continue d'externaliser parce qu'on ne veut pas taxer les entreprises", a, par exemple, justifié Muriel Signor, de Sud Santé Sociaux 93.

"Est-ce que ce sera une grande gifle portée le 19 juin au visage de ce gouvernement ? Il faut frapper ensemble, a appelé Gaël Quirante de SUD Poste 92. Quand on vote ces plans de sauvetage qui ont bien servi les Drahi, Arnault et Bettencourt, on aide les patrons à maintenir les profits et les licenciements", a-t-il poursuivi.