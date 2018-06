Les jeux de société tendance

Le temps s'annonce mauvais, pourquoi ne pas en profiter pour jouer à la maison? Avec "Speak Out", parents et enfants peuvent se mesurer en essayant de prononcer des phrases avec un instrument dans la bouche. Pour 30 euros, "Power Quest", une adaptation moderne de 1,2,3 soleil peut se jouer aussi bien à l'extérieur qu'en appartement. Découvrez également en images, le principe d'"Escape Game" et du "football challenge". Il y a aussi Blanc-Manger Coco qui est un jeu pour adultes.



Ce dimanche 10 juin 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous a fait une sélection des jeux de société qui cartonnent. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 10/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.