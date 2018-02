Les Lauriers de la radio et de la télévision 2017 : Liseron Boudoul récompensée pour ses reportages

Le groupe TF1 était à l'honneur ce lundi lors de la 22ème cérémonie des Lauriers de la radio et de la télévision, qui s'est tenue au Théâtre du Châtelet. Liseron Boudoul, notre grand reporter, a été récompensée pour l'ensemble des sujets qu'elle a tourné en 2017, parfois dans des conditions très périlleuses. Avec nos équipes, elle a couvert, par exemple, la bataille de Mossoul et la chute de Raqqa.



